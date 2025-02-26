Напуганный землетрясением мужчина из Турции два года живет в пещере, считая это самым безопасным местом, пишет Oddity Central.

В феврале 2023 года мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла потрясло южные регионы Турции, оставив после себя разрушенные города. Среди тех, кто потерял дом, оказался Али Бозоглан, житель провинции Хатай. После этого он решил отказаться от жизни в «искусственных сооружениях» и уже два года живет в небольшой пещере на окраине города, считая ее безопаснее любого здания.

Али, отец троих детей, остался невредимым после землетрясения, но пережитый страх заставил его кардинально изменить свою жизнь. Он обустроил пещеру, превратив ее в уютное жилище, и утверждает, что нашел здесь покой.

«Я живу здесь уже два года после землетрясения и чувствую себя в безопасности. Эта пещера существует тысячи лет и до сих пор не обрушилась», — рассказал Али.

Однако жизнь в пещере имеет свои трудности, рассказывает турок. Естественное укрытие привлекает змей и грызунов, а отсутствие проточной воды и нормального туалета создает бытовые неудобства. Тем не менее Бозоглан привык к таким условиям и даже планирует установить солнечные батареи, чтобы подключить стиральную машину и холодильник.

«Люди, которые меня не знают, осуждают меня. Но я счастлив здесь», — заключил он.

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