Российская журналистка, пропавшая в Таиланде, нашлась

Пропавшая в Таиланде журналистка с Ямала Суховенко добралась до дома

Корреспондент телеканала «Миг» Анна Суховенко, которая пропала неделю назад в Таиланде, добралась до дома. Об этом сообщил РИА Новости директор телеканала Максим Солодов.

24 февраля СМИ сообщали, что журналистка из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, отправившаяся в Паттайю, чтобы отметить день рождения, в день вылета не села на свой рейс и пропала.

Она не выходила на связь около недели. Позже стало известно, что у нее украли деньги и телефон. В итоге «Миг» вышел с ней на связь и купил обратный билет.

«Анна дома, отдыхает. Добралась, все благополучно. Все хорошо», – сказал Солодов агентству.

В январе в Стамбуле спустя десять дней поисков обнаружили 23-летнюю россиянку, которая пропала после визита в генконсульство из-за потери документов.

Где она находилась все это время, туристка рассказать не смогла. Ее родственники заявили, что у девушки бывают провалы в памяти.

Ранее в Екатеринбурге мужчина впервые за 10 лет сам вышел на улицу и пропал.