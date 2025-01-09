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Туристка из РФ, пропавшая в Стамбуле, нашлась спустя десять дней

SHOT: в Стамбуле нашли пропавшую десять дней назад туристку
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Лаура Писаренко/VK

В Турции нашли путешественницу из РФ по имени Лаура, которая пропала в Стамбуле. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Россиянку нашли спустя десять дней после того, как она перестала выходить на связь. Сама туристка не смогла рассказать о том, где она находилась все это время.
«23-летняя девушка цела, но находится в плохом состоянии», – сообщается в публикации.

Лаура пропала 30 декабря, после того как обратилась в российское генконсульство в Стамбуле. Россиянка лишилась документов, поэтому обратилась в организацию за помощью. Сначала ей сказали, что депортируют, но позже отпустили, так как туристическая виза не была просрочена.

По словам членов семьи, у девушки бывали провалы в памяти, иногда она «может впасть в неадекватное состояние». Родные заявили, что подали заявление о пропаже в местную полицию.

Судя по снимкам в социальных сетях, путешественница уже бывала в Стамбуле в 2020 году.

Ранее турист отошел сделать фото и заблудился в горах на две недели.

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