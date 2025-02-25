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В Екатеринбурге мужчина впервые за 10 лет сам вышел на улицу и пропал

В Екатеринбурге нашли мужчину, который впервые за 10 лет сам вышел на улицу
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Depositphotos

Волонтеры Екатеринбурга нашли мужчину, который вышел на улицу и пропал. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «ЛизаАлерт».

60-летний местный житель, нуждавшийся в медицинской помощи, пропал накануне. Пропавший пережил инсульт, из-за чего у него появились проблемы с памятью. Он перестал самостоятельно выходить на улицу, при необходимости его всегда сопровождали родственники.

«Он болеет, есть провалы в памяти, поэтому близкие не отпускали его одного на улицу около десяти лет», – поделились волонтеры.

По их словам, мужчину нашли далеко от дома ночью. Добровольцы патрулировали улицы и уже хотели возвращаться домой, но все же решили проверить еще одно место.
Мужчину уже передали жене. Почему он оказался далеко от дома, не сообщается.

До этого в Петербурге 84-летняя пенсионерка выбралась из окна пансионата и пропала. Женщина страдала деменцией, ушла из учреждения босиком, без верхней одежды.

Ранее в Таиланде пропала журналистка из России.

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