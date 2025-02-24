В Таиланде неделю ищут пропавшую журналистку из РФ

В Таиланде ищут 36-летнюю российскую туристку. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Женщина отправилась в Паттайю, чтобы отметить день рождения. На курорте она находилась неделю, но в день отъезда перестала отвечать на звонки и сообщения.

По словам сотрудников отеля, в котором остановилась пропавшая, в день исчезновения она выселилась из номера, но не села в трансфер до аэропорта.

Некоторые люди полагают, что видели россиянку в Бангкоке. Там у нее якобы украли телефон и деньги, поэтому она не смогла вылететь домой. В этот момент, как утверждают очевидцы, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что туристка не выходит на связь уже неделю, близкие люди активно ищут пропавшую. Дома, в ЯНАО, ее ждет 12-летняя дочь. Женщина работает корреспондентом на местном телеканале.

До этого в Стамбуле спустя десять дней поисков обнаружили 23-летнюю россиянку, которая пропала после визита в генконсульство из-за потери документов.

Где она находилась все это время, путешественница рассказать не смогла. По словам родственников, у девушки бывают провалы в памяти.

Ранее в Турции пропала туристка из России.