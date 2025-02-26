«Передал фрагменты лица»: житель Сочи рассказал, как его сына разорвали собаки

Mash: в Сочи отец находился у машины, пока его сына стали разрывать собаки

Отец девятилетнего мальчика, которого разорвали собаки в Сочи, во время нападения находился у машины. Об этом он рассказал Telegram-каналу Kub Mash.

По словам мужчины, его не было рядом в момент нападения на сына. Он ждал ребенка у автомобиля, а о произошедшем узнал от соседей.

«Бегом сюда, у вас собаки напали на вашего сына и разорвали лицо», — сказали они отцу ребенка.

В реанимацию мужчину не пустили, однако он смог передать фрагменты лица мальчика хирургам. Школьника отправили вертолетом в Краснодар.

До этого сообщалось, что состояние ребенка остается тяжелым, после улучшения ему предстоит серия пластических операций.

В момент нападения ребенок шел в гости к отцу в СНТ «Авиатор». Две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на ребенка. Псы разорвали девятилетнему мальчику лицо. Сначала его доставили в Центр охраны материнства и детства в Сочи. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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