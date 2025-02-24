В МИД РФ прокомментировали взрывы у генконсульства России в Марселе

Захарова: взрывы у генконсульства России в Марселе имеют все признаки теракта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что Россия требует от Франции аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

24 февраля издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции сообщило, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.

По словам генконсула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты усиленные силы национальной полиции.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.