Напавшие на российское консульство во Франции предстанут перед судом

Двое напавших на консульство РФ в Марселе 26 февраля предстанут перед судом

Два гражданина Франции, исследователи Национального центра научных исследований (CNRS), 26 февраля предстанут перед судом за нападение на консульство России в Марселе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Отмечается, что мужчины — французы по национальности. Они признали свою вину и объяснили свои действия тем, что не поддерживают проводимую Россией спецоперацию на Украине.

Подозреваемые предстанут перед судьей с целью проведения слушания. В прокуратуре добавили, что французов обвиняют по статьям «повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей», а также «несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий».

Рано утром 24 февраля у генерального консульства России во французском Марселе произошел взрыв: неизвестные мужчины бросили на территорию дипломатического представительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений.

Позднее стало известно, что нападавшие оказались учеными, оба — граждане Франции, 48 и 59 лет. Их поместили под стражу.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.