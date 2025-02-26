На Украине сообщили о загоревшемся поезде во Львове

Во Львове на железнодорожном вокзале загорелся поезд. Об этом сообщила «Страна».

По словам очевидцев, от горящего состава в небо поднялся густой дым. Причины случившегося неизвестны. О пострадавших официальной информации не поступало.

Этим же утром в Астане вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре «Сарыарка». По данным МЧС, пожар начался в двухэтажной пристройке к основному зданию торгового центра и облицовке здания. Для тушения возгорания привлечено десять единиц техники и около 50 человек личного состава.

На прошлой неделе на автовокзале Луганска потушили пожар, возникший в одном из книжных киосков. В МЧС отметили, что пожар был локализован на 50 квадратах. В тушении участвовали 37 спасателей и 11 единиц спецтехники.

До этого в пансионате в Анапе сгорел штаб волонтеров-уборщиков мазута вместе со всей собранной волонтерами гуманитарной помощью. В основном в штабе хранились продукты. Сообщалось, что площадь пожара на объекте, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м.

Ранее власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.