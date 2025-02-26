Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о загоревшемся поезде во Львове

Во Львове на вокзале загорелся поезд

Во Львове на железнодорожном вокзале загорелся поезд. Об этом сообщила «Страна».

По словам очевидцев, от горящего состава в небо поднялся густой дым. Причины случившегося неизвестны. О пострадавших официальной информации не поступало.

Этим же утром в Астане вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре «Сарыарка». По данным МЧС, пожар начался в двухэтажной пристройке к основному зданию торгового центра и облицовке здания. Для тушения возгорания привлечено десять единиц техники и около 50 человек личного состава.

На прошлой неделе на автовокзале Луганска потушили пожар, возникший в одном из книжных киосков. В МЧС отметили, что пожар был локализован на 50 квадратах. В тушении участвовали 37 спасателей и 11 единиц спецтехники.

До этого в пансионате в Анапе сгорел штаб волонтеров-уборщиков мазута вместе со всей собранной волонтерами гуманитарной помощью. В основном в штабе хранились продукты. Сообщалось, что площадь пожара на объекте, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м.

Ранее власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами