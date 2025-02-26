В Астане загорелся торговый центр

МЧС: пожарные борются с огнем в ТРЦ «Сарыарка» в Астане

В Астане вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре «Сарыарка». Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского МЧС.

По данным ведомства, пожар начался в двухэтажной пристройке к основному зданию торгового центра и облицовке здания. Для тушения возгорания привлечено десять единиц техники и около 50 человек личного состава.

В итоге пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Никто не пострадал.

В середине января в Алма-Ате загорелся Казахстанско-Британский университет. В МЧС подчеркнули, что, по предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений здания на улице Толе би произошло горение потолочного перекрытия.

В ноябре в департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети пострадали люди. Инцидент произошел в селе Сабынды Коргалжынского района. В здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением.

Ранее у пассажира загорелся рюкзак на борту самолета в Казахстане.