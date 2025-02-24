Власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

В пригороде Одессы зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура», — заявил он.

По словам Кипера, обломками беспилотника было выбито остекление частного дома, а также повреждены автомобили. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Над ликвидацией последствий работают сотрудники оперативных служб города.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что по югу Украины был нанесен мощный комбинированный удар. В публикации говорится, что в Одессе и области произошло около 15 взрывов и начались пожары.

Информация о взрывах на фоне воздушной тревоги также появилась в украинских СМИ. Кроме Одесской области, этот режим действует в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, на украинскую столицу был совершен налет беспилотников.

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