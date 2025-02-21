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В Луганске локализовали пожар на автовокзале

Сотрудники МЧС локализовали пожар на автовокзале Луганска на 50 квадратах
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Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар на автовокзале Луганска, возникший в одном из книжных киосков, был оперативно локализован подразделениями МЧС России. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Загорелся книжный киоск. Дым охватил первый и второй этажи здания. Спасатели эвакуировали двух женщин. Никто не пострадал», – отметили в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожар был локализован на 50 квадратах.

В тушении участвовали 37 спасателей и 11 единиц спецтехники.

До этого сообщалось, что предположительной причиной пожара в автовокзале Луганска могло стать короткое замыкание электропроводки.

До этого в пансионате в Анапе сгорел штаб волонтеров-уборщиков мазута вместе со всей собранной волонтерами гуманитарной помощью. В основном в штабе хранились продукты. Сообщалось, что площадь пожара на объекте, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м.

Ранее монахам разрешили тушить пожары.

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