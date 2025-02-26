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В МИД Израиля заявили, что против ядерной программы Ирана нужен «военный вариант»

Саар: против ядерной программы Ирана нужен «военный вариант»
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Для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия может потребоваться «военный вариант». Об этом в интервью изданию Politico Europe заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Я думаю, что для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана до того, как они смогут создать оружие, на столе должен лежать надежный военный вариант», — сказал он.

Саар подчеркнул, что Израиль рассчитывает на США в части усиления давления на Иран по данному вопросу. По его мнению, неспособность остановить ядерную программу Ирана станет катастрофой для безопасности в регионе.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие. Он напомнил, что недавно глава Белого дома подписал указ о максимальном давлении на Иран.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.

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