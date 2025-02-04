Госсекретарь США заявил о необходимости усиления давления на Иран

Соединенным Штатам необходимо усиливать давление на Иран. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что Вашингтону следует оказывать больше давления на Тегеран, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

1 февраля глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не видит оснований для прямых переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

28 января британская газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного лидера Ирана Али Хаменеи сообщила, что Иран стремится свести к минимуму провоцирующие действия в отношении Соединенных Штатов в надежде возобновить ядерную сделку.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.