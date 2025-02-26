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Госдеп США планирует снять ограничения на помощь Украине

Politico: в Госдепе США разрабатывают план по возобновлению помощи Украине
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J. Scott Applewhite/AP

В Госдепартаменте США разрабатывают план по возобновлению военной помощи Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой источники.

«Высокопоставленные чиновники Госдепа США составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи для Украины», — говорится в сообщении.

По данным собеседника издания, в случае одобрения данных исключений они выйдут за рамки тех разрешений на оказание помощи другим странам, которые дал государственный секретарь США Марко Рубио.

Накануне стало известно, что США приостановили военную помощь Украине.

25 февраля газета The Wall Street Journal написала, что администрация экс-президента США Джо Байдена активно снабжала Украину оружием и заключала контракты с оборонной промышленностью, в связи с чем поставки оружия ВСУ продолжатся до 2026 года.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что если в распоряжение Украины передадут ядерное оружие, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

Ранее в Раде заявили, что США прекратили продажу оружия Украине.

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