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Трамп заявил о приостановке США военной помощи Украине

Трамп: США прямо сейчас не предоставляют Украине никакой помощи в сфере обороны
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Kevin Lamarque/Reuters

США прямо сейчас не предоставляют Украине «никакой» помощи в оборонной сфере. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, оказывает ли Вашингтон Киеву помощь в сфере обороны.

При этом он не исключил, что Украине хватит вооружений для ведения боевых действий до момента, когда США и Российская Федерация достигнут соглашения по урегулированию конфликта.

Трамп также сказал, что в будущем Европа будет отвечать за предоставление Киеву военной помощи.

25 февраля газета The Wall Street Journal написала, что администрация экс-президента США Джо Байдена активно снабжала Украину оружием и заключала контракты с оборонной промышленностью, в связи с чем поставки оружия ВСУ продолжатся до 2026 года.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что если в распоряжение Украины передадут ядерное оружие, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

Ранее в Раде заявили, что США прекратили продажу оружия Украине.

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