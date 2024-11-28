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Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие

Путин: если Киеву дадут ядерное оружие, РФ использует все средства поражения

Если в распоряжение Украины передадут ядерное оружие, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Об этом на пресс-конференции саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения», — отметил глава государства.

До этого в Вашингтоне заявили, что не планируют поставлять ядерное оружие Украине.

Комментарий со стороны американского правительства последовал после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он сказал, что у него «вызывает вопросы психическое состояние людей», обсуждающих передачу Украине ядерного оружия.

Ранее Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие при необходимости.

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