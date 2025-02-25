В США объяснили, почему поставки оружия на Украину продолжатся до 2026 года

WSJ: поставки оружия США на Украину продолжатся до 2026 года из-за Байдена

Администрация экс-президента США Джо Байдена активно снабжала Украину оружием и заключала контракты с оборонной промышленностью, в связи с чем поставки оружия ВСУ продолжатся до 2026 года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, администрация бывшего президента США стремилась предоставить Украине возможность «продолжать борьбу как можно дольше», в связи с чем США отправляли оружие из имеющихся запасов и заключали контракты с оборонной промышленностью страны на закупку боеприпасов и других необходимых средств для ВСУ.

«Эти поставки продолжатся до 2026 года», - подытоживает газета.

Издание напоминает, что во время президентской кампании Дональд Трамп неоднократно «критиковал миллиарды», отправленные Киеву. Кроме того, многие республиканцы в конгрессе США выступили против последнего пакета помощи для Украины, который был одобрен в апреле прошлого года.

До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины есть полгода, прежде чем ВСУ «действительно начнут» ощущать нехватку вооружения на фронте.

Ранее сообщалось, что Украина получит многомиллиардный транш помощи от Евросоюза в марте.