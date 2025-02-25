На Украине признали, что 70% беженцев не вернутся в страну

70% граждан Украины, покинувших страну, не вернутся обратно даже после окончания боевых действий. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов, пишет издание «Страна.ua».

После того, как на Украине станет безопасно, в страну вернется только 30% тех, кто ее покинул, отметил он.

12 декабря 2024 года советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин сообщил, что в 2025 году на Украине начнет функционировать плотная программа по возвращению беженцев из Германии. По его словам, вместе с главой министерства национального единства Алексеем Чернышовым они работают над возвращением украинцев в оборонную промышленность страны.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в ФРГ, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

В октябре издание «Страна.ua» заявило, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек. Как пишет издание, на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.

Ранее беженцев с Украины назвали серьезной угрозой для безопасности США.