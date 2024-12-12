В 2025 году на Украине запустят программу возвращения беженцев

Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявил, что в 2025 году на Украине начнет функционировать программа по возвращению беженцев из Германии. Об этом сообщает телеканал «Новости.live».

По его словам, вместе с главой министерства национального единства Алексеем Чернышовым они работают над возвращением украинцев в оборонную промышленность страны.

«Будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства (национального единства Чернышова. — «Газета.Ru») и он начнется с Германией в начале следующего года. Так новый министр начнет возвращение украинцев, в том числе, в оборонную промышленность», — поделился Камышин.

Ранее власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, которые не проживают в предоставленном государством жилье.

По словам представителя департамента по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, беженцы могут покинуть пункт временного проживания только в «исключительных ситуациях», которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции.

Ранее украинцам, проживающим далеко от линии фронта, начали отказывать в убежище.