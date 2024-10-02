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Кабмин Украины предрек значительное сокращение населения страны

Кабмин Украины: с 2022 по 2051 год население сократится на 17 млн человек

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Global Look Press

К 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на Демографическую стратегию кабмина.

«К 2051 году население Украины сократится до 25,2 млн человек», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что, по оценкам Института демографии и проблем качества жизни Украины, на 1 января 2022 численность населения страны составляла 42 млн человек.

Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек.

Как пишет «Страна», на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.

В конце августа украинский экономист Алексей Кущ заявил, что за 75 лет население Украины может сократиться до 10 млн человек.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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