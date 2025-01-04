Украинские беженцы, выступающие сторонниками националистической идеологии, представляют собой серьезную угрозу для США. Об этом в эфире YouTube-канала DDGeopolitics заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

«У них есть огромный детский тренировочный лагерь, где они готовят следующее поколение бандеровцев и тренируют их прямо здесь, в Элленвилле, штате Нью-Йорк», — подчеркнул он.

3 января в Службе внешней разведки России (СВР) заявляли, что понижение возраста мобилизации до 18 лет вызовет новую волну беженцев с Украины в Европейский союз.

Российское разведывательное сообщество считает, что жители регионов Украины будут готовы на любые шаги, чтобы сбежать из-под власти Владимира Зеленского.

Ранее в России раскрыли причины упадка западной цивилизации.