Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беженцев с Украины назвали серьезной угрозой для безопасности США

Риттер: украинские беженцы представляют серьезную угрозу для США
close
Rod Lamkey/Global Look Press

Украинские беженцы, выступающие сторонниками националистической идеологии, представляют собой серьезную угрозу для США. Об этом в эфире YouTube-канала DDGeopolitics заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

«У них есть огромный детский тренировочный лагерь, где они готовят следующее поколение бандеровцев и тренируют их прямо здесь, в Элленвилле, штате Нью-Йорк», — подчеркнул он.

3 января в Службе внешней разведки России (СВР) заявляли, что понижение возраста мобилизации до 18 лет вызовет новую волну беженцев с Украины в Европейский союз.

Российское разведывательное сообщество считает, что жители регионов Украины будут готовы на любые шаги, чтобы сбежать из-под власти Владимира Зеленского.

Ранее в России раскрыли причины упадка западной цивилизации.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами