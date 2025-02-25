В Минприроды раскрыли объем запасов редких металлов в России

В настоящее время общий объем запасов 29 видов редких металлов в России составляет 658 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды РФ.

«Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве пояснили, что к редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых. При этом остальные 15 позиций — редкоземельные металлы. По данным ведомства, балансовые запасы этого ресурса в РФ составляют 28,5 млн тонн.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США требуются редкоземельные металлы, которых у РФ много. Представитель Кремля отметил, что страна будет открыта для сотрудничества, когда наступит подходящий момент.

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин предложил поставить США 2 млн тонн алюминия.