Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о договоренностях России с США по редкоземельным металлам

Песков: США нужны редкоземельные металлы, РФ будет открыта для сотрудничества
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

США требуются редкоземельные металлы, у России их много, страна будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, Россия имеет свои планы по разработке стратегических ресурсов, но в данной ситуации открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.

«Поэтому перспективы есть, возможности есть, когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить Соединенные Штаты, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.

24 февраля президент России Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В это же день глава государства на совещании, посвященном развитию отрасли редкоземельных металлов, призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из этого материала. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее акции «Русала» выросли после заявлений Путина.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами