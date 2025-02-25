Песков рассказал о договоренностях России с США по редкоземельным металлам

США требуются редкоземельные металлы, у России их много, страна будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, Россия имеет свои планы по разработке стратегических ресурсов, но в данной ситуации открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.

«Поэтому перспективы есть, возможности есть, когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить Соединенные Штаты, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.

24 февраля президент России Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В это же день глава государства на совещании, посвященном развитию отрасли редкоземельных металлов, призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из этого материала. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее акции «Русала» выросли после заявлений Путина.