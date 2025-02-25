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За два года в России более 200 человек предстали перед судом за реабилитацию нацизма

СК с 2022 года возбудил почти 350 уголовных дел о реабилитации нацизма
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Российские следователи с 2022 года возбудили почти 350 уголовных дел о реабилитации нацизма. Об этом сообщил ТАСС глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК.

По его словам, за это время по 199 уголовным делам завершили расследование, а 214 фигурантов уже предстали перед судом.

Президент России Владимир Путин недавно приводил статистику, в которой указано, что за 2024 год российские военные суды рассмотрели 950 дел террористической направленности. За прошлый год по таким делам осудили 1075 человек, отметил глава государства.

Он призвал военные суды и впредь выполнять свой профессиональный долг, защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания преступников.

До этого глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. Как отметил директор ФСБ, противник сосредоточился на тактике террора, выбирая в том числе места массового скопления людей.

Ранее москвича оштрафовали 11 раз за день за экстремистские цитаты в соцсети.

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