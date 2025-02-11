Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ сообщили об усилении интенсивности терактов со стороны Киева

Глава ФСБ Бортников: Киев усиливает интенсивность терактов против России
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. Об этом сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе совещания, передает ТАСС.

По его словам, целями Киева являются объекты топливно-энергетического комплекса России (ТЭК), транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

«Киев наращивает масштабы подрывной деятельности, чтобы подорвать экономику и посеять панику среди населения. Атаки с применением западных беспилотников и вооружения нацелены на глубинные регионы страны. Приоритетными целями остаются инфраструктура ТЭК, транспортные узлы и предприятия ОПК», — сообщил Бортников.

Как отметил директор ФСБ, противник сосредоточился на тактике террора, выбирая в том числе места массового скопления людей.

«Главная задача — нанести максимальный урон экономике и психологически подавить граждан», — подчеркнул он.

Также глава ФСБ подчеркнул, что спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян.

Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили 23 теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами