В ФСБ сообщили об усилении интенсивности терактов со стороны Киева

Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. Об этом сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе совещания, передает ТАСС.

По его словам, целями Киева являются объекты топливно-энергетического комплекса России (ТЭК), транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

«Киев наращивает масштабы подрывной деятельности, чтобы подорвать экономику и посеять панику среди населения. Атаки с применением западных беспилотников и вооружения нацелены на глубинные регионы страны. Приоритетными целями остаются инфраструктура ТЭК, транспортные узлы и предприятия ОПК», — сообщил Бортников.

Как отметил директор ФСБ, противник сосредоточился на тактике террора, выбирая в том числе места массового скопления людей.

«Главная задача — нанести максимальный урон экономике и психологически подавить граждан», — подчеркнул он.

Также глава ФСБ подчеркнул, что спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян.

Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили 23 теракта.