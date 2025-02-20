Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов

За 2024 год российские военные суды рассмотрели 950 дел террористической направленности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с российскими судьями общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, пишет ТАСС.
За прошлый год по таким делам осудили 1075 человек, отметил глава государства.
Он призвал военные суды и впредь выполнять свой профессиональный долг, защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания преступников.
До этого глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщал, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. По его словам, целями Киева являются объекты топливно-энергетического комплекса России (ТЭК), транспортного и оборонно-промышленного комплексов.
Как отметил директор ФСБ, противник сосредоточился на тактике террора, выбирая в том числе места массового скопления людей.
Ранее в СВР заявили, что Украина планирует теракты в российских диппредставительствах.