Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов

Путин: за 2024 год суды рассмотрели 950 дел террористической направленности

За 2024 год российские военные суды рассмотрели 950 дел террористической направленности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с российскими судьями общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, пишет ТАСС.

За прошлый год по таким делам осудили 1075 человек, отметил глава государства.

Он призвал военные суды и впредь выполнять свой профессиональный долг, защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания преступников.

До этого глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщал, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. По его словам, целями Киева являются объекты топливно-энергетического комплекса России (ТЭК), транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

Как отметил директор ФСБ, противник сосредоточился на тактике террора, выбирая в том числе места массового скопления людей.

Ранее в СВР заявили, что Украина планирует теракты в российских диппредставительствах.