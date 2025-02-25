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Москвича оштрафовали 11 раз за день за посты во «ВКонтакте»

Суд назначил москвичу 11 штрафов за день за экстремистские цитаты
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Shutterstock

Суд за день назначил жителю столицы 11 штрафов за публикации в соцсети «ВКонтакте» изображений свастики и экстремистских цитат. Об этом сообщили РИА Новости в Кузьминском районном суде.

В материале говорится, что мужчина начал публиковать запрещенные материалы в 2022 году, но сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили его посты только в январе 2025 года. После этого в отношении его составили сразу 11 протоколов.

Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей о распространении экстремистских материалов, и двух правонарушений, предусмотренных статьей о публичной демонстрации нацистской символики.

Свою вину в суде он признал.

23 февраля УМВД России по Кировской области сообщало о задержании молодого человека в Кирове за критику российской армии и оскорбление супруги участника военной операции на Украине.

Ранее заключенного осудили за вовлечение сокамерников в ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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