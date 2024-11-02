В России собрались ввести дистанционный формат обучения в автошколах

Министерство просвещения хочет ввести возможность для будущих водителей обучаться дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, процесс обучения будет проходить через государственные информационные системы, в которых нужно будет авторизовываться на портале госуслуг.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяны Шутылевой, нововведение поможет сэкономить время, а также их расходы на обучение как автошкол, так и самих обучающихся на права.

Газета отметила, что формат дистанционного обучения в автошколах уже частично использовали во время пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены переходить на видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс не имел общей структуры и порой включал самоподготовку, что нарушало нынешние образовательные стандарты.

До этого в МВД рассказывали, что россияне, которые собираются получить водительские права, могут проверить наличие лицензии у автошколы от ГАИ на официальном сайте, чтобы не попасться мошенникам.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов призвал выдавать россиянам с 12 лет водительские права на управление самокатом.