Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России собрались ввести дистанционный формат обучения в автошколах

«Ъ»: Минпросвещения планирует ввести дистанционный формат обучения в автошколах

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство просвещения хочет ввести возможность для будущих водителей обучаться дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, процесс обучения будет проходить через государственные информационные системы, в которых нужно будет авторизовываться на портале госуслуг.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяны Шутылевой, нововведение поможет сэкономить время, а также их расходы на обучение как автошкол, так и самих обучающихся на права.

Газета отметила, что формат дистанционного обучения в автошколах уже частично использовали во время пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены переходить на видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс не имел общей структуры и порой включал самоподготовку, что нарушало нынешние образовательные стандарты.

До этого в МВД рассказывали, что россияне, которые собираются получить водительские права, могут проверить наличие лицензии у автошколы от ГАИ на официальном сайте, чтобы не попасться мошенникам.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов призвал выдавать россиянам с 12 лет водительские права на управление самокатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами