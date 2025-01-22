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В России призвали запретить дипломы дистанционного образования

Омбудсмен Володарский: дипломы дистанционного обучения в РФ нужно запретить
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Depositphotos

Дистанционное образование может быть эффективно, но только в том случае, когда применяется как дополнение к основной системе обучения, считает омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. В беседе с Общественной Службой новостей он призвал запретить выдачу дипломов онлайн-образования.

«Сегодня благодаря современным разработкам и скоростному интернету стало возможно то, о чем 30-40 лет назад только мечтали. В качестве дополнения онлайн-обучение только улучшает качество образования», — убежден эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, диплом на основе получения дистанционных знаний выдаваться не может, особенно в таких дисциплинах, как медицина, лечебное дело, фармацевтика, строительное дело. С учетом того, что система образования в России к полному переходу на дистант не готова даже по некоторым направлениям подготовки, обязательным должно быть очное получение знаний, заключил Володарский.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий обучать студентов-медиков только в дистанционном или электронном форматах. Также авторы документа предлагают обязать вузы получать заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось о планах Минпросвещения ввести дистанционный формат обучения в автошколах.

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