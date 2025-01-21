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Госдума в первом чтении приняла запрет на онлайн-обучение медиков

Госдума в первом чтении одобрила запрет на дистанционное обучение медиков
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении межфракционный законопроект, запрещающий обучать студентов-медиков только в дистанционном или электронном форматах. Это следует из данных на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Установить запрет на применение исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных программ среднего медицинского образования и среднего фармацевтического образования, основных образовательных программ высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных программ, предусматривающих практическую подготовку обучающихся», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта также предлагают обязать вузы получать заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Иначе студентам придется перейти в другие образовательные организации.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин высказывался об инициативе. По его словам, исключительно дистанционное обучение негативно влияет на качество медицинской помощи в России.

Ранее в Госдуме предложили снизить число обязательных экзаменов после 9-го класса.

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