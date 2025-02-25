В Британии заявили, что США скоро снимут санкции с РФ

США скоро могут снять санкции с России. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, во время переговоров РФ и США в Эр-Рияде российская сторона передала «длинный список заманчивых бизнес-предложений».

«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — говорится в публикации FT.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. По данным Bloomberg, Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россиянам нужно быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России. По его словам, США могут отменять одни санкции, а под другим предлогом сразу вводить новые в той или иной форме. Вашингтон не будет стремиться к полной отмене экономических санкций, добавил он.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.