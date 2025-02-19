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На Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских

EUobserver: отмена санкций США сделает европейские ограничения бессмысленными
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейские санкционные списки против РФ утратят силу, если США решат снять ранее введенные Вашингтоном ограничения. Об этом сообщил портал EUobserver.

«Если США в рамках украинской сделки отменят свои санкции против России, то все европейские черные списки сами по себе станут безобидными», — говорится в сообщении.

Тем не менее страны ЕС все еще смогут оставить себе €200 млрд замороженных российских активов.

Как уточняет портал, в новый список антироссийских санкций не войдут «крупные российские олигархи», ограничения будут действовать против 48 физических лиц и 35 компаний.

Накануне Европейский союз утвердил 16-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. Официально принять его планируют 24 февраля — в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине. Кто пополнит санкционные списки и почему Европа не хочет отказываться от рестрикций — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас назвала санкции против России «козырем», от которого нельзя отказываться.

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