Россиянам рассказали, ждать ли отмены санкций США

Россиянам нужно быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Убежден, что при любом развитии событий США не будут стремиться к полной отмене экономических санкций. США могут отменять одни санкции, а под другим предлогом сразу вводить новые в той или иной форме. Штаты ранее пытались сдерживать социально-экономическое развитие России, они пытаются делать это сейчас и будут пытаться делать дальше. С 1974 по 2012 год действовала поправка Джексона-Вэника, ограничивающая торговые отношения США с Россией. Но сразу же в момент ее отмены США ввели новые ограничения. Поэтому в этом вопросе нужно быть реалистами», — отметил Балынин.

По его словам, российская экономика растет темпами выше мировых — несмотря на рекордный объем введенных санкций она стала первой в Европе и четвертой в мире в 2024 году. В 2023 году Россия обогнала Германию, чья экономика сейчас переживает очень сильный кризис: это, по сути, рикошет от выбранного санкционного пути в адрес экономики России, а в 2024 году – Японию, государственный долг которой превышает ВВП вдвое.

«Они, конечно, завидуют нашим экономическим успехам. Тем временем в России развиваются отечественные производства и именно на базе них максимально правильно выстраивать дальнейшую экономическую политику. Крайне важно наращивать отечественное производство товаров, обеспечивая технологические суверенитет и лидерство Российской Федерации», — заключил экономист.

По состоянию на февраль 2025 года, Россия остается страной, против которой введено наибольшее количество санкций в мире. Согласно данным, опубликованным в декабре 2024 года, общее число ограничительных мер, наложенных на Россию, превысило 40 тыс. Эти санкции включают как индивидуальные ограничения против физических и юридических лиц, так и секторальные меры, затрагивающие ключевые отрасли российской экономики. Среди стран, активно вводивших санкции против России, выделяются США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Япония и Австралия.

Ранее США приготовились забрать у России основного покупателя нефти.