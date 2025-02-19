Госсекретарь США рассказал, когда могут отменить санкции против России

Рубио: санкции против РФ будут действовать по крайней мере до сделки по Украине

США сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Рубио сообщил европейским союзникам, что США сохранят санкции в отношении России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, ссылаясь на неназванные источники, Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

Bloomberg пишет, что Украина и европейские союзники не были допущены к участию в переговорах России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Это вызвало опасения в Киеве и за его пределами, что США «заключат сделку» в ущерб безопасности Киева и ЕС, пишет издание.

18 февраля МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.

Ранее Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраля.