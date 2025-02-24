В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго

Роспотребнадзор заявил о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) произошла вспышка неизвестной болезни. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает «Лента.ру».

Жертвами инфекции стали более 50 человек. С начала февраля было выявлено более 943 случая заболевания лихорадкой.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго», — говорится в сообщении.

В феврале Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что вооруженные столкновения в ДР Конго привели к массовому перемещению людей, возросла угроза инфекционных заболеваний.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Международный комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в ДР Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Роспотребнадзор брал ситуацию под свой контроль.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предотвратила утечку вируса Эболы и COVID-19 из лаборатории в ДР Конго.