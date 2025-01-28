«Красный крест» предупредил воюющих в ДР Конго об опасности утечки вирусов

Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Об этом заявил региональный директор комитета в Африке Патрик Юсеф, передает РИА Новости.

«МККК поддерживает контакты со всеми сторонами в конфликте и <...> предупредил их об опасности утечки штаммов вируса <...> Эболы из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Последствия были бы катастрофическими», — сказал он.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев М23.По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.