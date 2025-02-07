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ВОЗ предотвратила утечку вируса Эболы и COVID-19 из лаборатории в ДР Конго

ВОЗ: специалисты предотвратили утечку вирусов из лаборатории в ДР Конго
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Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предотвратили утечку вирусов из лаборатории в Гоме на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил представитель ВОЗ в ДР Конго Бурейма Хама Самбо, которого цитирует РИА Новости.

Отмечается, что из лаборатории могли «сбежать» опасные штаммы из-за перебоев со светом.

«Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией», — рассказал представитель ВОЗ.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в ДР Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Роспотребнадзор брал ситуацию под свой контроль.

Ранее в России объяснили, почему ЦРУ признало искусственное происхождение COVID-19.

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