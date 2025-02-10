В ДР Конго на фоне боевых действий возросла угроза вспышки холеры, малярии и кори

Вооруженные столкновения в Демократической Республике Конго (ДРК) привели к массовому перемещению людей, возросла угроза инфекционных заболеваний. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

Известно, что в ходе боев на севере страны были разрушены многие медицинские учреждения. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске инфекционных заболеваний. В частности, речь идет о холере, малярии, кори, менингите, оспе и туберкулезе. Утверждается, что в январе было зарегистрировано около 600 заболевших с подозрением на холеру.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в ДР Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Роспотребнадзор брал ситуацию под свой контроль.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предотвратила утечку вируса Эболы и COVID-19 из лаборатории в ДР Конго.