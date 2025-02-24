Мужчину, сдавшего полиции видео с издевательством над студентками, избили на автомойке

В Каменске-Уральском появился новый пострадавший от действий мужчин, которые ранее издевались над студентками на автомойке. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, молодой человек был знаком с компанией. За некоторое время до произошедшего юношу остановили сотрудники ГИБДД, так как предположили, что он вел машину находясь под действием наркотиков.

Позже выяснилось, что водителя подозревали в махинациях с банковскими картами, поэтому его доставили в отделение полиции. Там он добровольно показал видео с насилием над девушками.

Позже о ситуации он рассказал знакомым. Молодого человека вывезли на ту же автомойку и избивали несколько часов.

Инцидент, который сняли на видео, произошел 2 января. Из-за отказа встречаться студенток вывезли на автомойку, где раздевали, засовывали шланг в рот и били. Одного из мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками он уже избивал подростков.

Ранее в Курске неизвестный жестоко избил ребенка в магазине.