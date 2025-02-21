На автомойке россиянкам засунули шланг в рот за отказ встречаться и сняли на видео

В Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на близких пострадавших.

По данным издания, 2 января 18-летняя Анна отмечала день рождения вместе с подругами. До одной из них пытался дозвониться 21-летний Давид Анашкин, который хотел встречаться с девушкой. В результате Анна решила заступиться за подругу и сказала молодому человеку, что с ним не хотят общаться. На следующий день именинницу поджидали у подъезда группа мужчин на двух автомобилях, где сидели заплаканные подруги.

Девушек похитили и отвезли на автомойку на улице Карла Маркса. Там мужчины раздевали, били, засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства. Отмечается, что сотрудники автомойки не вмешивались в происходящее.

Родители Анны на следующий день подали заявление в полицию. Нападавших задержали, среди них были двое несовершеннолетних. Как пишет E1.ru, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а не по более жесткой «Похищение». При этом Давид Анашкин продолжает оставаться на свободе. Близкие пострадавших опасаются, что ему удастся избежать наказания.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах 15 февраля мужчина избил водителя такси. Видеорегистратор машины запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пассажир кричит на водителя, после чего начинает его бить. На записи также слышно, как беременная жена нападавшего сообщает, что ей плохо.

Ранее мигранты толпой напали на владивостокца на проезжей части.