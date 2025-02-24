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Стало известно, что пытавшие студенток на автомойке мужчины ранее избили подростков

Мужчины, издевавшиеся над студентками на автомойке, ранее избили подростков
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Telegram-канал «Ural Mash»

Мужчины, которые издевались над студентками на автомойке, избили подростков в декабре 2024 года. Об этом сообщает Ura.ru.

«Давид Анашкин — старший из компании, пытавшей в Каменске-Уральском двух студенток, — уже делал подобное в отношении других <…>. Один из эпизодов случился в начале декабря 2024 года. Тогда Давид и его друзья якобы жестоко избили пару подростков», — говорится в сообщении.

По словам одной из потерпевших, ее 17-летний друг, который общался со злоумышленниками, попросил оформить банковскую карту, на которую вскоре стали поступать деньги. Тогда подростки решили их снять, после чего Давид Анашкин начал искать студентку и ее друга.

Ночью 3 декабря прошлого года подростков поймали и привезли на автомойку, где продержали до шести утра: 17-летнего друга студентки избивали битами и деревянной палкой, а девушке угрожали и забрали телефон, чтобы она не вызвала полицию. Студентка рассказала о случившемся матери, но все равно переживает, что друзья Давида могут снова увезти ее на автомойку.

Ранее мужчине, который мучил студенток на автомойке, избрали меру пресечения.

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