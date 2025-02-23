Мужчине, который мучил студенток на автомойке, избрали меру пресечения

Мужчину, который мучил студенток на автомойке, арестовали до 5 апреля

Одного из мужчин, который мучил студенток на автомойке, арестовали до пятого апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Первым меру пресечения избрали Давиду. Против него и друзей возбуждено три уголовных дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Похищение человека с применением насилия» и «Побуждение к действиям сексуального характера», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят нарушителя в зал суда.

При этом Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» сообщает, что максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы сроком на 12 лет.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Мороков ждет обращений от пострадавших студенток.