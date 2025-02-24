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В Курске неизвестный жестоко избил ребенка в магазине

В Курске разыскивают мужчину, избившего подростка в магазине
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Кадр из видео/Telegram-канал «Курский бомондъ»

СК Курской области проводит проверку по факту нападения неизвестного на подростка в вейп-шопе, мужчина избил мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 23 февраля и попал на записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. В торговый зал вбежал подросток, за которым гнался мужчина в сопровождении двух несовершеннолетних.

Нападавший повалил мальчика на пол, несколько раз пнул, не реагируя на замечания продавца, которая грозилась вызвать полицию, и скрылся. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, личность мужчины и причины конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Уссурийске компания мужчин напала на подростка из-за замечания. По словам матери пострадавшего, неизвестные пинали мусорный бак. Ее сын сделал незнакомцам замечание, после чего они избили подростка. Мать школьника обратилась в полицию. Как удалось выяснить сотрудникам МВД, после произошедшего нападавшие скрылись. Юношу госпитализировали.

Ранее неизвестные избили подростка из-за длинных волос и прострелили ему колено.

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