В Москве эвакуировали здание ВГТРК

Здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Telegram-канале «360 ЧП».

По данным источника, одному из продюсеров поступило сообщение с угрозами, после чего здание решили проверить на предмет минирования.

24 февраля взрыв прогремел возле российского генконсульства во французском Марселе. По данным газеты Valeurs Actuelles, неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипломатического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генконсула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты дополнительные силы национальной полиции.

Ранее немецких правоохранителей уведомили о готовящихся атаках на российские дипмиссии.