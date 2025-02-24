Неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в генконсульство РФ в Марселе

РИА: взрыв в генконсульстве РФ в Марселе был вызван коктейлями Молотова

Взрыв на территории генконсульства РФ в Марселе произошел после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипломатического ведомства. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции.

«По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалеку был найден угнанный автомобиль», — сообщает издание.

В публикации сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генконсула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты усиленные силы национальной полиции.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.