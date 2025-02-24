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Рядом с российским консульством в Марселе произошел взрыв

BFM TV: в Марселе возле консульства России прогремел взрыв
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Pascal Rossignol/Reuters

Во французском Марселе возле российского консульства произошел взрыв, сообщает BFM TV.

Отмечается, что российское консульство находится в восьмом округе. На место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских.

«Пожарные Марселя подтвердили, что взрыв произошел в 8-м округе, недалеко от российского консульства», — говорится в сообщении.

До этого посольство России в Швеции усилило меры безопасности в связи с информацией от Службы внешней разведки (СВР) о возможных террористических актах со стороны Киева, направленных на срыв мирных переговоров.

19 февраля в Службе внешней разведки заявили, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.

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