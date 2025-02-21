Немецких правоохранителей уведомили о готовящихся атаках на российские дипмиссии

Правоохранителей Германии уведомили об информации Службы внешней разведки (СВР) России, заявившей о планировании Украиной терактов против российских дипломатических учреждений. Об этом заявил ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны немецких правоохранительных органов, которые уведомлены об этих сигналах, разумеется, принимаются», — сказал глава дипломатической миссии РФ в ФРГ.

19 февраля в СВР заявили, что российские диппредставительства в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии могут стать целью украинских спецслужб. В российской разведке считают, что таким образом украинские власти хотят сорвать переговоры о завершении конфликта.

После этого заявления посольство России в Норвегии усилило меры безопасности и направило запрос в полицию страны.

Ранее Песков заявил об отсутствии красных линий у тех, кто желает помешать диалогу РФ и США.