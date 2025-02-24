Лукашенко предложил помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании оказать помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он высказался во время рабочей встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым в Минске, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил о готовности поспособствовать замене трамвайного парка в Екатеринбурге на составы из Белоруссии.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Главы РФ и Белоруссии подписали соглашение в Минске 6 декабря 2024 года. Оно определяет взаимные обязательства двух государств по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее стало известно, что между США и Белоруссией ожидают «грандиозную сделку».