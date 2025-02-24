Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предложил помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге

Лукашенко: Белоруссия поможет Екатеринбургу со строительством метро
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании оказать помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он высказался во время рабочей встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым в Минске, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил о готовности поспособствовать замене трамвайного парка в Екатеринбурге на составы из Белоруссии.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Главы РФ и Белоруссии подписали соглашение в Минске 6 декабря 2024 года. Оно определяет взаимные обязательства двух государств по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее стало известно, что между США и Белоруссией ожидают «грандиозную сделку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами