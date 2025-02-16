Между США и Белоруссией ожидается «грандиозная сделка»

NYT: между США и Белоруссией планируется грандиозная сделка по санкциям

Между США и Белоруссией назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Издание пишет, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на днях нанес визит в Белоруссию, чтобы лично провести встречу с президентом страны Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем.

NYT утверждает, что речь на встрече шла об обмене заключенных в Белоруссии граждан США на ослабление некоторых американских санкций.

Официального подтверждения информации The New York Times нет. Как отметила сама газета, информация получена «на условиях анонимности», тогда как Госдеп США «не ответил на вопросы» издания.

До этого пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев после возвращения на родину на днях гражданина США.

12 февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии. В рамках брифинга она не стала раскрывать личности освобожденных.

Ранее Зеленский предложил построить «другое НАТО».